Viel passiert ist am Freitag bei den europäischen Stahlunternehmen: ThyssenKrupp und ArcelorMittal haben Quartalszahlen vorgelegt und sind in der Folge deutlich unter Druck gekommen. Auch Salzgitter wurde in Sippenhaft genommen. Der Stahlhändler Klöckner & Co hat dagegen die Prognose abgehoben und konnte sich gegen den Branchentrend wehren.

