Um die Wette

Hand auf's Herz - wer von Ihnen hat vor Wochenfrist auf Emmanuel Macron als neuen Präsidenten Frankreichs gesetzt? Und wer hätte darauf gewettet, dass den Kursen nach den beiden starken Vorwochen mit einer ganzen Reihe von neuen Rekordständen jetzt aber, frei nach dem Motto "buy the rumor, sell the fact" die Luft ausgeht? Wir zählen uns jedenfalls zu dieser Fraktion hinzu, und so haben wir auch erst einmal mit einem gewissen Respekt beobachtet, wie der DAX zum Start in diese Handelswoche direkt das nächste Allzeithoch markierte. Und tags drauf gleich noch eins. Die offizielle (dazu gleich mehr) Höchstmarke liegt demnach nun bei 12.783,20 Punkten. Allerdings, und das spielt vor allem später bei der Kurszielbestimmung eine Rolle, notierte der DAX am vergangenen Freitag sogar noch ein Stück höher, nämlich bei 12.833 Zählern. Das war jedoch nach der Schlussauktion des regulären Handels und zählt somit nicht für's Gesamtklassement. Dennoch bleibt im Hinterkopf, dass der deutsche Leitindex zum ersten Mal seit gut zwei Wochen wieder an einer Hürde scheiterte. Bislang zumindest war die 12.800er-Marke für den DAX eine Nummer zu groß. Stattdessen ging es in die Gegenrichtung:

