Emmanuel Macron tritt am Sonntag sein Amt als französischer Präsident an. Dazu übergibt der scheidende Präsident François Hollande im Elysée-Palast die Amtsgeschäfte.

Der 39-Jährige ist der jüngste Staatschef in der französischen Geschichte. Er hatte sich vor einer Woche in einer Stichwahl gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen durchgesetzt. Seine erst vor einem Jahr gegründete Bewegung "En Marche" hatte zuvor die etablierten Parteien der Republikaner und Sozialisten aus dem Rennen geworfen. Macron hatte im Wahlkampf mit einem umfangreichen Reformprogramm und einer intensiven europäischen Zusammenarbeit geworben.

Mit Spannung wird erwartet, wen der neue französische Präsident in das Amt des Premierministers beruft. Bereits am Montag wird Macron in Berlin zu einem Treffen mit Angela Merkel erwartet.