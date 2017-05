PEKING (dpa-AFX) - Die Gipfelkonferenz zur chinesischen Initiative zur Entwicklung einer "Neuen Seidenstraße" beginnt an diesem Sonntag in Peking. Zum Auftakt werden Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Russlands Präsident Wladimir Putin und UN-Generalsekretär António Guterres sprechen. An dem zweitägigen Treffen nehmen Vertreter aus mehr als 100 Ländern teil, darunter etwa 30 Staats- und Regierungschefs. Aus Deutschland ist Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries angereist.

Es geht um Chinas Pläne für Wirtschaftskorridore entlang der antiken Handelsrouten, um Asien, Afrika und Europa über Land und See besser zu verbinden. Für die Investitionen in Häfen, Straßen, Bahnstrecken und andere Infrastrukturpläne stellt China selbst Zig-Milliarden US-Dollar bereit. Peking sucht aber auch weitere Finanzierungen und Kooperationen. Bis zuletzt gab es unter den Delegationen ein Tauziehen um eine Abschlusserklärung zum Dialog über Handelsfragen./lw/DP/zb

