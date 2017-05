PEKING (dpa-AFX) - Überschattet von dem neuen nordkoreanischen Raketentest haben am Sonntag in Peking die Beratungen zu Chinas Initiative für eine "Neue Seidenstraße" begonnen. An dem zweitägigen Gipfel nehmen Vertreter aus mehr als 100 Ländern teil, darunter 29 Staats- und Regierungschefs. China hatte auch eine Delegation aus Nordkorea eingeladen, was wegen des Streits um das Atom- und Raketenprogramm auf Kritik der USA gestoßen war. Bei dem Treffen geht es um Chinas Pläne für Wirtschaftskorridore entlang der antiken Handelsrouten zwischen Asien, Afrika und Europa. Aus Deutschland ist Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) dabei./lw/DP/zb

AXC0009 2017-05-14/10:57