PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat auf dem Gipfel in Peking für eine "Neue Seidenstraße" für freien Handel und offene Märkte geworben. Um wirtschaftliche Verbindungen zu vertiefen und Wachstum anzukurbeln, sollten die Märkte weiter geöffnet werden, sagte Zypries am Sonntag in ihrer Rede vor hunderten Teilnehmern an der Dialogrunde zu Handel.

Die Europäische Union stehe für offene Märkte sowohl unter ihren Mitgliedern als auch mit ihren nicht-europäischen Partnern. Die Ministerin begrüßte jüngste Äußerungen der chinesischen Führung über freien Handel und offene Märkte. "Als enge Partner ermutigen wir China, Reformen und Marktöffnung zu liefern."/lw/DP/zb

AXC0011 2017-05-14/11:00