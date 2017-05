PEKING (dpa-AFX) - Überschattet von dem neuen nordkoreanischen Raketentest haben am Sonntag in Peking die Beratungen zu Chinas Initiative einer "Neuen Seidenstraße" begonnen. An dem zweitägigen Gipfel nehmen Vertreter aus mehr als 100 Ländern teil, darunter 29 Staats- und Regierungschefs. China hatte auch eine Delegation aus Nordkorea eingeladen, was wegen des Streits um Pjöngjangs Atom- und Raketenprogramm auf Kritik der USA gestoßen war.

Russlands Präsident Wladimir Putin traf am Morgen in der chinesischen Hauptstadt ein. Aus Deutschland reiste Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) an, die sich bei dem Treffen für freien Handel und gerechte Wettbewerbsbedingungen einsetzen will.

Auf dem Gipfel geht es um Chinas Pläne für die Entwicklung moderner Wirtschaftskorridore entlang der antiken Handelsrouten zwischen Asien, Afrika und Europa. Für die Investitionen in Häfen, Straßen, Bahnstrecken und andere Infrastrukturprojekte stellt China viele Milliarden US-Dollar bereit.

Ein tödlicher Angriff auf Arbeiter eines "Seidenstraßen"-Projekts in Pakistan nahe dem strategischen Hafen Gwadar am Vortag verdeutlichte die Sicherheitsrisiken für das Vorhaben. Zehn Menschen wurden getötet. Hinter dem Anschlag werden Rebellen vermutet, die sich gegen die chinesische Präsenz wenden. Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif traf am Samstag in Peking Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Auf dem Gipfel gibt es ein Tauziehen um eine Abschlusserklärung zum Dialog über Handelsfragen. Es geht um die Aufnahme der Anliegen der Europäer, die sich bei der Umsetzung der Initiative für Transparenz, öffentliche Ausschreibungen, faire Wettbewerbsbedingungen und internationale Standards etwa im Umweltschutz einsetzen./lw/DP/zb

AXC0014 2017-05-14/11:12