FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat in der Vermögensverwaltung ehrgeizige Pläne. "Unser Ziel ist es, unter die zehn größten Vermögensverwalter zu kommen, mit mehr als 1 Billion Euro verwaltetem Vermögen", sagte der Chef für den Bereich, Nicolas Moreau, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bisher liegt dieser Betrag bei etwa 700 Milliarden Euro. Bei dem geplanten Börsengang für den Bereich drückt die Deutsche Bank aufs Tempo. "Wir versuchen so schnell wie möglich zu sein", sagte der Franzose.

Vor dem Börsengang muss der bisherige Konzernbereich aus der Deutschen Bank herausgetrennt werden. Mit dem Betriebsrat laufen die Verhandlungen, welche Mitarbeiter unter welchen Bedingungen vom Mutterkonzern zur neuen Einheit wechseln. "Der Prozess hat schon begonnen", sagte Moreau der Zeitung und kündigte an, dass die Deutsche Asset Management bis zum September ein eigenständiges Gebilde sein soll. "Dann werde ich anfangen, mit potentiellen Investoren zu sprechen. Wir werden dann den Prozess zum Börsengang beginnen, abhängig von den Märkten und unseren Geschäftsergebnissen."

Geplant sei, dass die Deutsche Bank zunächst eine "deutliche Mehrheit" an dem neuen Unternehmen behält. In der wahrscheinlichsten Variante bringt der Konzern laut Zeitung zunächst 25 Prozent an die Börse, 75 Prozent plus eine Stimme blieben somit in Händen des Mutterkonzerns. Die bisherige Sparte des Konzerns ist laut Zeitung bereits als eigenständige Firma ins Handelsregister eingetragen worden, und zwar in der Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft (SE). "Deutsche Asset Management Holding SE" ist demnach der Name.

Die Deutsche Bank hatte im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung den geplanten Börsengang der Vermögensverwaltung im März angekündigt. In den nächsten zwei Jahren soll ein Minderheitsanteil an die Börse gebracht werden. Das Asset Management, das seinen Sitz in Deutschland haben soll, soll auch hierzulande gelistet werden.

May 14, 2017

