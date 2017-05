Die "Neue Seidenstraße" soll Chinas Handel beleben. Doch das Milliardenprojekt erlebt einen holprigen Start. Europa fühlt sich düpiert und Indien will die Handelsroute sogar boykottieren.

Mit mehr als 100 Milliarden Euro will Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine ehrgeizige Initiative einer "Neuen Seidenstraße" in Schwung bringen. Zum Auftakt des zweitägigen Gipfels in Peking über die Entwicklung neuer Wirtschaftskorridore zwischen Asien, Afrika und Europa zeigten besonders ärmere Staaten Interesse an Infrastrukturprojekten. Das Treffen war aber überschattet von einem Eklat zwischen Gastgeber China und den EU-Mitgliedern, einem Anschlag gegen ein "Seidenstraßen"-Projekt in Pakistan, dem Boykott des Rivalen Indien und dem neuen Raketentest Nordkoreas.

Vor Vertretern aus mehr als 100 Ländern, darunter 29 Staats- und Regierungschefs, warb Xi Jinping für sein "Jahrhundertprojekt". Er stellte insgesamt 840 Milliarden Yuan, umgerechnet 111 Milliarden Euro, an Kapital aus verschiedenen Quellen in Aussicht. Er knüpfte an den Mythos der antiken "Seidenstraße" als Brücke für Austausch und Zusammenarbeit an. "Nie zuvor haben wir eine solche gegenseitige Abhängigkeit zwischen Ländern gesehen wie heute."

Er plädierte für Kooperation und versicherte, China habe mit der Initiative nicht die Absicht, "anderen seinen Willen aufzuzwingen". Doch kam es zum Eklat mit den EU-Staaten, als China deren Anliegen nicht in ein geplantes gemeinsames Papier zum Handelsdialog aufnehmen wollte. Daraufhin lehnten es die EU-Mitglieder ...

