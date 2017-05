BERLIN (dpa-AFX) - Die nach der Pannenserie in belgischen Atomkraftwerken vereinbarte deutsch-belgische Nuklearkommission soll einem Medienbericht zufolge nächsten Monat ihre Arbeit aufnehmen. Die erste Sitzung sei für den 7. und 8. Juni geplant, schreibt das Bundesumweltministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) berichten. Dabei solle es um die technischen Befunde an den umstrittenen belgischen Reaktoren Tihange-2 und Doel-3 gehen.

Die beiden Kernkraftwerke Tihange und Doel sind rund 60 beziehungsweise 140 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Wegen Tausender kleiner Risse in den Reaktorblöcken und offener Sicherheitsfragen fordert die Bundesregierung eine Betriebspause für Doel 3 und Tihange 2 - bislang vergeblich. Deutsche Fachleute konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob die Meiler im Störfall sicher wären.

Das im Dezember geschlossene Nuklearabkommen sieht zum verbesserten Informationsaustausch unter anderem die Gründung der Kommission vor. In der Antwort an die Grünen moniert das Bundesumweltministerium laut Bericht, Belgien habe wichtige Messdaten für das Akw Tihange noch immer nicht bereitgestellt. Diese seien aber nötig, damit das Bundesamt für Strahlenschutz berechnen könne, welche Auswirkungen ein Atomunfall für die grenznahe Region in Deutschland hätte./mk/DP/zb

