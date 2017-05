Emmanuel Macron hat offiziell sein Amt als französischer Präsident angetreten. Und er gab Hinweise darauf, dass er nach dem großen Zauderer Hollande unnachgiebig bleiben will.

Eine neue Ära beginnt. François Hollande ist abgetreten, Emmanuel Macron (39), der 25. französische Präsident, hat übernommen. Ein 60 Meter langer roter Teppich führte durch den Hof des Elysée zu den berühmten Treppen, auf denen immer die Staatschefs auftreten - Glamour wie beim Filmfestival von Cannes.

Brigitte Macron (64) kam allein im Elyséepalast an, in hellblauem Kostüm von Louis Vuitton mit hohen beigen Stilettos und Hochsteckfrisur, sie schien sehr nervös, lächelte zaghaft. Emmanuel Macron folgte später zu seiner neuer Heimat in der 55 rue du Faubourg Saint Honoré, in dem schon Napoleon Bonaparte residiert hat.

François Bayrou, Chef der Mitte-Partei MoDem, Laurent Fabius, Präsident des Verfassungsrates und Premierminister Bernard Cazeneuve warteten schon im großen Festsaal des Elyséepalastes. Besonders bejubelt wurde der ehemalige sozialistische Premierminister Lionel Jospin als er über den Hof zum Elysée ging. Auch die drei Kinder und Enkelkinder von Brigitte Macron waren dabei.

1500 Polizisten sorgten für die Sicherheit des neuen Präsidenten, Hubschrauber waren über Paris zu hören. Als Macron seine Wohnung in der Nähe des Invalidendoms verließ, begann es zu regnen. Kein gutes Zeichen, glaubten die französischen Medien. Denn auch als Hollande 2012 antrat, hat es geregnet. Es folgten harte Jahre mit Wirtschaftsproblemen und Terrorismus. Für Macron hellte sich der Pariser Himmel aber schnell wieder auf und die Sonne strahlte.

Hollande stand oben an der Treppe des Elyséepalastes mit ernstem Gesicht, als Emmanuel Macron im Louvre-Hof aus seinem Renault stieg. Macron lächelte und schritt langsam über den roten Teppich auf Hollande zu. Ein kurzes Händeschütteln, dann gingen beide die Treppe ins erste Stockwerk hoch, ungewöhnlich schweigsam, beide schienen ergriffen. Die beiden hatten sich offenbar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...