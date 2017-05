Der Börsengang des Lieferdienstes Delivery Hero lässt auf sich warten. Das belastete zuletzt den Kurs von Rocket Internet. Nun hat das Start-up einen Investor für eine millionenschwere Kapitalerhöhung gefunden.

Das Internet-Beteiligungsunternehmen Rocket Internet hat für den Essenslieferdienst Delivery Hero einen weiteren Investor gefunden. Das Medien- und Internetunternehmen Naspers stecke vor allem über eine Kapitalerhöhung 387 Millionen Euro in Delivery Hero, wie Rocket Internet am Freitagabend in Berlin mitteilte. Damit sinkt der Anteil des Internet-Brutkastens an Delivery Hero von zuletzt knapp 38 Prozent ...

