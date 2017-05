(ots) - Die Lange Nacht der ZEIT feierte in diesem Jahr mit ihrer vierten Ausgabe einen neuen Rekord: Rund 10.000 Besucher nahmen am Samstag an insgesamt 47 Veranstaltungen teil - damit bot sich den Gästen ein umfangreicheres Programm als je zuvor.



An 18 verschiedenen Orten in Hamburg - vom Mojo Club, über die Deichtorhallen bis zum Michel - wurde über Fake News, Feminismus, die Zukunft Europas, die 68er und viele weitere Themen diskutiert. Schauspieler Matthias Brandt unterhielt sich mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo vor 2000 Zuschauern in der voll besetzten Laeiszhalle, Sängerin Lena Meyer-Landrut sprach über ihren Wandel von der ESC-Gewinnerin zur Stilikone und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz über die Stimmung in der Stadt vor dem G-20-Gipfel. Weitere Gäste waren u.a. Musiker Axel Bosse, Schriftsteller Michel Abdollahi, 68er Legende Rainer Langhans, Moderatorin Anja Reschke, Model Sara Nuru, Kinderbuchautorin Kirsten Boie und CDU-Politiker Jens Spahn.



Die Lange Nacht der ZEIT feierte im April 2014 zur Einführung des Hamburg-Teils ihre Premiere und findet seitdem jährlich statt. Auf Facebook und Twitter wurden die Veranstaltungen der "Langen Nacht" unter den Hashtags zeitnacht und zeithh begleitet.



Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage honorarfreies Bildmaterial zu.



Das komplette Veranstaltungsprogramm der ZEIT finden Sie unter www.zeit.de/veranstaltungen.



Videos der Langen Nacht der ZEIT und weiteren Veranstaltungen sehen Sie unter www.zeit-verlagsgruppe.de/veranstaltungsvideos.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Karoline Schmidt Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80 - 1141 E-Mail: karoline.schmidt@zeit.de