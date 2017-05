"Wir werden bis zum Jahresende darüber entscheiden, wohin gewisse Aktivitäten transferiert werden", sagte Konzernchef Sergio Ermotti in einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro" vom Samstag. Am ehesten würde dies in Länder geschehen, in denen die UBS bereits eine Infrastruktur habe und die Kosten erträglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...