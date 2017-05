Berlin (ots) - Die SPD-Europaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kaufmann geht davon aus, dass der Brexit der letzte Austritt eines Landes aus der EU sein wird. "Der Austritt Großbritanniens wird ein abschreckendes Beispiel werden für alle, die mit ähnlichen Losungen durch die Öffentlichkeiten gehen", sagte Kaufmann der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagsausgabe). Die britische Regierung habe ihren Bürgerinnen und Bürgern bis heute nicht reinen Wein eingeschenkt, was der Brexit für das Land an Nachteilen mit sich bringen werde. Kaufmann sagte, dass die Verhandlungen zugleich vielen Menschen vor Augen führen werden, welche Vorteile sie von der EU haben. Dabei hob sie die "sehr starken individuellen Rechte oder etwa ein hohes Verbraucherschutz- und Umweltschutzrecht" hervor.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722