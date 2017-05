Bei der Landtagswahl in NRW ist eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren so gut wie sicher. Bis 16 Uhr hätten etwa 59,2 bis 59,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, sagte Wolfgang Schellen dem MDR. Das ist fast schon so viel, wie vor fünf Jahren insgesamt gewählt hatten.

Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl hatte 2012 am Ende des Wahltages bei 59,6 Prozent gelegen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Insgesamt sind 13,1 Millionen Menschen dazu aufgerufen, im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland einen neuen Landtag zu wählen.