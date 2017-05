Sonntags auch einkaufen gehen. Der deutsche Einzelhandel macht sich nun für mehr verkaufsoffene Sonntage stark.

Der deutsche Einzelhandel will eine Initiative für mehr verkaufsoffene Sonntage starten. "Wir plädieren für Runde Tische auf der Ebene der Landesregierungen, an denen sich Politik, Kirchen, Gewerkschaften, Kommunen und Handel beteiligen", sagte der Chef des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der "Welt am Sonntag". Deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...