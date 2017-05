Wahlbeben in NRW: Die CDU hat die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland überraschend deutlich gewonnen. Laut erster Hochrechnung Infratest/ARD die SPD nur noch auf 30,6 Prozent, die CDU hingegen auf 34,3 Prozent und wird damit mit Abstand stärkste Kraft.

Einer schwarz-gelben Mehrheit im Düsseldorfer Landtag fehlen laut Prognose nur wenige Sitze. "Die Landesregierung ist abgewählt, wir haben keines unserer Wahlziele erreicht. Das ist eine schwere Wahlniederlage", sagte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kurz nach 18 Uhr in der ARD. Es sei jedoch über Landespolitik abgestimmt worden und nicht über Bundespolitik, betonte Lauterbach. "Es gab eine große Unzufriedenheit mit der Landespolitik", bestätigte auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU).

Zudem habe die SPD keinen Rückenwind von ihrer Bundespartei bekommen. Die Grünen (6,0 Prozent), die FDP (12,2 Prozent) und die AfD (7,7 Prozent) werden laut Hochrechnung ebenfalls sicher im Düsseldorfer Landtag sein. Die Linke kommt hingegen in der ersten Hochrechnung genau auf 5,0 Prozent und muss um einen Einzug in den NRW-Landtag zittern. Die Piraten sind sicher raus und kommen in der Hochrechnung nur noch auf 1,1 Prozent.