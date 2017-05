Die FDP feiert in NRW ein historisches Ergebnis und bereitet ihre Rückkehr in den Bundestag vor. Christian Lindner ist dabei nicht der einzige Trumpf der Partei. Die besinnt auf liberale Tugenden. Ein Kommentar.

Christian Lindner ist das Comeback der deutschen Politik geglückt. Mit einem grandiosen Ergebnis bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ebnet er seiner Partei den Weg in den Bundestag. Die Vorlage seines Erfolges schuf vor einer Woche Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein, jetzt legt der FDP-Chef nach. Er ist dabei nicht wie ein Phönix aus der Asche gestiegen, sondern hat sich mit harter Kärrnerarbeit das Vertrauen erarbeitet, das seine Vorgänger beinahe unwiderruflich verspielten.

Das Ergebnis von Düsseldorf widerlegt ...

