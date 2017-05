Zürich - Der Kickstart Accelerator ist das bis dato ehrgeizigste Startup-Programm in der Schweiz. Nie zuvor hat in der Schweiz oder in Europa ein firmenübergreifendes Förderprogramm ohne Eigenkapitalbeteiligung, dafür einem weitreichenden politischen und wirtschaftlichen Netzwerk, Startups aus der ganzen Welt angelockt.

Für elf Wochen holt das Programm die weltweit vielversprechendsten Startups in den Bereichen FinTech, Ernährung, Robotics & Smart Systems, Smart Cities und Gesundheitswesen in die Schweiz. Eines der Startups in der ersten Runde war das in London basierte Dalou, das einen gesunden Frühstücksservice für vielbeschäftigte Geschäftsleute anbietet.

Die Idee

Das Thema Frühstückscatering hat im deutschsprachigen Raum noch nicht so wirklich Fahrt aufgenommen. Zwar gibt es inzwischen einige Startups, die sich dem Thema Catering angenommen haben, jedoch meist ohne speziellen Fokus. Zudem kann man das Catering nicht einfach online und am Vortag bestellen.

Anders bei Dalou. Da die Gründer absolute Frühstücksliebhaber sind und trotz stressigem Leben und Zeitknappheit nicht auf ein gutes Frühstück verzichten wollten, starteten sie Dalou. So bekommt jeder die Chance auf einen gesunden Start in den Tag mit lokalen Produkten - und dies einfach und unkompliziert im Büro.

