Das Debakel im größten deutschen Bundesland ist auch eine Ohrfeige für den Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Der Bundestagswahlkampf beginne erst, beharrt er - aber für Schulz könnte er schon vorbei sein.

Nordrhein-Westfalen, dieses stolze Bundesland, fast 18 Millionen Einwohner stark, schon fast aus Traditionspflege von der SPD regiert, gilt als Herzkammer der Sozialdemokratie. Ist dies weiterhin gültig, hat die Partei gerade einen Herzstillstand erlitten. Abgesunken auf den niedrigsten Wahl-Wert aller Zeiten (nicht einmal mehr jede dritte Wählerstimme erhielt sie in Nordrhein-Westfalen), fortgejagt aus der Regierung, bezwungen von einem CDU-Herausforderer Armin Laschet, über den bislang Feinde (und Parteifreunde) selten einig spotteten, er sei vor allem lasch, lascher, am laschesten.

Dieses Resultat ist für die SPD nicht einfach ein Infarkt, es ist ein Organ-und Kreislaufversagen - und wie gelähmt die Partei nun dasteht, war an dem Auftritt von Kanzlerkandidat Martin Schulz abzulesen, dem ob des Wahlergebnisses in seinem Heimatland beinahe die Stimme versagte, so dass er nur von einem "schlimmen Tag" raunen konnte. Nun beginne der Bundestagswahlkampf erst, beharrte Schulz unverdrossen. Der Kandidat könne nun erst richtig loslegen, soufflieren seine Berater, er müsse endlich keine Rücksicht mehr auf Landtagswahlen nehmen.

Das Argument ist schon deshalb absurd, weil Schulz diese Landtagswahlen ja keineswegs als Belastung ansah, sondern als Chance ...

