BERLIN (dpa-AFX) - Die Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero hat mit dem Medien- und Internetunternehmen Naspers einen weiteren Investor gefunden. Der südafrikanische Konzern habe vor allem über die Ausgabe neuer Anteile 387 Millionen Euro in den Essenslieferdienst gesteckt, teilte der Internet-Brutkasten Rocket Internet am Freitagabend in Berlin mit. Der Anteil des Berliner Beteiligungsunternehmens sinkt daher von knapp 38 Prozent auf etwa 33 Prozent. Naspers sicherte sich Finanzkreisen zufolge rund ein Zehntel der Delivery-Rocket-Anteile und wird damit der zweitgrößte Anteilseigner.

Delivery Hero ist eine der wichtigsten Beteiligungen von Rocket Internet, das vom bekannten Internet-Unternehmer Oliver Samwer geführt wird. Laut Geschäftsbericht von Rocket Internet für 2016 hatte die 37,7-prozentige Beteiligung Ende des vergangenen Jahres einen Wert von knapp 1,3 Milliarden Euro. Der direkte Einfluss von Rocket Internet auf das Unternehmen ist aber begrenzt. Das wird von Analysten moniert.

Für Probleme bei Rocket sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder der angestrebte Börsengang von Delivery Hero. Laut Vorstandschef Niklas Östberg soll das Unternehmen ab dem zweiten Quartal dieses Jahres bereit für die Börse sein. Einem Bericht des "Manager Magazins" zufolge, peilt Östberg dabei eine Bewertung von rund 3,5 Milliarden Euro an.

Der bisher nicht erfolgte Börsengang und der begrenzte Zugriff auf die Geschäftspolitik von Delivery Hero ist neben vieler anderer Punkte einer der Gründe für den Kursverlust der Rocket-Internet-Aktien in den vergangenen Monaten. Der Kurs der Papiere, von denen 37 Prozent bei der Samwer-Familie und gut acht Prozent bei United Internet liegen, hat seit dem Börsengang im Herbst 2014 deutlich nachgegeben.

Vom Ausgabepreis in Höhe von 42,50 Euro war das Papier bis auf 15,12 Euro gefallen. Zuletzt konnte sich die im SDax notierte Aktie wieder etwas erholen und schloss den Xetra-Handel am Freitag mit 19 Euro ab. Nach der Mitteilung über einen weiteren Investor bei Delivery Hero legte das Papier nachbörslich leicht zu. Das Unternehmen ist damit an der Börse derzeit rund 3,1 Milliarden Euro wert./zb/she

ISIN DE0005089031 DE000A12UKK6

