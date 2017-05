Halle (ots) - Das Schönste am ESC ist ja dessen Unberechenbarkeit. Millionen Experten weltweit sitzen vor ihren Fernsehern, fiebern mit und sind im Falle des Scheiterns auch zutiefst enttäuscht. Hierzulande sinkt die Einschaltquote übrigens, was sicher auch mit schwindendem Erfolg zu tun hat. Nach dem Sieg Lenas 2010 in Stockholm ist es zunächst noch bergauf, zuletzt aber in die Gegenrichtung gegangen. Und jedes Mal folgen dem verpassten Erfolg quälende Analysen, was man tun müsste, damit es besser läuft. Vielleicht sollte man sich genau davon verabschieden. Ein Schlagerwettbewerb ist ein Schlagerwettbewerb, Deutschland muss nicht Meister sein in dieser Disziplin.



