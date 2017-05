Das Handelshaus Gepa kauft bei Kleinbauern der Dritten Welt ein und bringt so Fairtrade-Produkte nach Deutschland - doch die führen immer noch ein Nischendasein in den Supermärkten. Neue Strategien sollen helfen.

Gustavo aus Mexiko meldete sich am Telefon, der Kaffeebauer wollte 25 Tonnen Kaffee aus einem Bergdorf nach Deutschland verschicken. Doch wie kommt der Kaffee aufs Schiff, und wie werden die komplizierten Exportpapiere ausgefüllt? "Wir haben eine Woche am Telefon gesprochen und Faxe geschickt", erzählt Kleber Cruz Garcia von dem Anruf, der Kaffee-Experte beim Fairhandelshaus Gepa in Wuppertal. Schon bald habe Gustavo, der Beauftragte einer kleinen Kooperative, keine Hilfe mehr gebraucht, sagt Garcia.

"Es geht eben auch darum, unsere Handelspartner aufzubauen", sagt Peter Schaumberger, einer der beiden Gepa-Geschäftsführer. Schon der Name "Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt", kurz Gepa, drückt das aus. Vor über 40 Jahren von Hilfswerken und Jugendorganisationen der evangelischen und katholischen Kirche gegründet, bringt die Gepa faire Produkte aus den Ländern des Südens nach Deutschland: Reis, Honig, Tee, Schokolade, Wein, auch Kleidung, Körbe und Taschen.

Das Unternehmen ist mit seinen rund 1000 verschiedenen Produkten in Supermärkten, Weltläden und Firmenkantinen vertreten. 2016 stiegen die Umsätze um über sieben Prozent auf 74 Millionen Euro. Der Absatz ...

