Erwin Krammer: Was soll man dazu noch sagen? Ist jetzt nicht irgendwer am Stammtisch im Beisl um die Ecke. Das ist ein WU-Professor, der die Investition in den Kapitalmarkt als Glücksspiel bezeichnet ... Meine ... 16 Kommentare Ralph Gollner: Ich sage es ja regelmäßig...Ich bin froh, AUCH in anderen Ländern studiert zu haben. Das WU-Studium alleine hätte mich wohl in meinem "ANLAGEHORIZONT" zu sehr "beschränkt". Sorry, es ist wie immer:... Peter Ungvari: Kronen Zeitung? Tim Karger: Dagegen kann man ja aber was tun. Ich habe nicht studiert und bin trotzdem gut informiert Ralph Gollner: mhm; Manch ein Prof. lehrt auf Unis und desinformiert?? Tim Karger: Ja das stimmt. Aber mir der Inflation hat er recht Ralph...

Den vollständigen Artikel lesen ...