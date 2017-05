GESAMT-ROUNDUP: Experten befürchten neue Angriffe nach Stopp der Cyber-Attacke

BERLIN - Nach der massiven Cyber-Attacke mit Zehntausenden blockierten Computern warnen Experten vor neuen Angriffen. "Ich gehe davon aus, dass es von dieser Attacke früher der später eine weitere Welle geben wird", sagte Rüdiger Trost von der IT-Sicherheitsfirma F-Secure der Deutschen Presse-Agentur. Der Angriff über die Windows-Sicherheitslücke habe zu gut funktioniert, um aufzugeben.

ROUNDUP/United Internet: Mauer Jahresstart schmälert Drillisch-Euphorie etwas

MONTABAUR - Leichte Enttäuschung nach der Euphorie um die Drillisch-Übernahme: Der Telekomkonzern United Internet ist unerwartet schwach ins Jahr gestartet. Der Umsatz legte nur leicht zu, und auch beim operativen Ergebnis schnitt das Unternehmen nicht so gut ab wie gedacht. Der Aktie ging im nachbörslichen Handel am Freitagabend etwas die Luft aus, nachdem sie dank der lange erwarteten Ankündigung der Übernahme des Rivalen Drillisch im Xetra-Handel fast 14 Prozent zugelegt hatte.

ROUNDUP: Neuer K+S-Chef will auf Umweltschützer zugehen - Großaktionär gesucht

KASSEL - Im Streit mit Umweltschützern und Behörden um die Abwässer aus dem Kali-Bergbau hat der neue K+S Chef Burkhard Lohr Fehler eingeräumt und Besserung gelobt. "Vielleicht hätten wir an der ein oder anderen Stelle mehr zuhören sollen", sagte der seit Freitag amtierende Vorstandsvorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Positionen lägen oft weit auseinander, man müsse aber die Nöte der anderen Seite erkennen und anerkennen. "Wir werden uns selbstkritisch fragen, was wir noch besser machen können." K+S wolle in Deutschland weiter Bergbau betreiben. Das gehe aber nicht völlig ohne Eingriff in die Umwelt.

Grammer-Chef will im Machtkampf mit Investor doch nicht zurücktreten

AMBERG - Im Machtkampf beim Autozulieferer Grammer hat Vorstandschef Hartmut Müller wenige Tage vor einer wichtigen Gerichtsentscheidung und der Hauptversammlung jetzt doch einen Rücktritt ausgeschlossen. "Ich denke natürlich nicht daran, zurückzutreten. Um das ganz klar zu sagen. Ein Rücktritt löst das Problem nicht", sagte Müller der "Automobilwoche". Er würde nie die Zukunft von 15 000 Mitarbeitern in Gefahr bringen.

ROUNDUP: Naspers steigt bei Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero ein

BERLIN - Die Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero hat mit dem Medien- und Internetunternehmen Naspers einen weiteren Investor gefunden. Der südafrikanische Konzern habe vor allem über die Ausgabe neuer Anteile 387 Millionen Euro in den Essenslieferdienst gesteckt, teilte der Internet-Brutkasten Rocket Internet am Freitagabend in Berlin mit. Der Anteil des Berliner Beteiligungsunternehmens sinkt daher von knapp 38 Prozent auf etwa 33 Prozent. Naspers sicherte sich Finanzkreisen zufolge rund ein Zehntel der Delivery-Rocket-Anteile und wird damit der zweitgrößte Anteilseigner.

Kretschmann: Autoindustrie muss rasch handeln

STUTTGART - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die deutsche Autobranche aufgefordert, schneller auf den technologischen Wandel zu reagieren. "Wir wollen Treiber in diesem Prozess sein", sagte der Regierungschef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag).

ROUNDUP: Bahnchef kündigt Ende der Fahrkarte an - Sicherheitsoffensive

BERLIN - Zugfahren ohne klassische Fahrkarte: Die Deutsche Bahn plant, das digitale Ticketing einzuführen. "Der Zug kann dann über das Handy eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen ist", sagte Bahnchef Richard Lutz der "Bild am Sonntag". "Je nachdem, wo er aussteigt, wird die Fahrt automatisch abgerechnet werden." Die nötige WLAN-Infrastruktur existiere bereits. Beim digitalen Ticketing sei die Bahn noch im Versuchsstadium. "Aber ich glaube, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren Stück für Stück kommen wird", sagte Lutz. Künftig werde man "kein Ticket mehr für die Bahn brauchen".

Bericht: Deutsch-belgische Atomkommission soll im Juni erstmals tagen

BERLIN - Die nach der Pannenserie in belgischen Atomkraftwerken vereinbarte deutsch-belgische Nuklearkommission soll einem Medienbericht zufolge nächsten Monat ihre Arbeit aufnehmen. Die erste Sitzung sei für den 7. und 8. Juni geplant, schreibt das Bundesumweltministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) berichten. Dabei solle es um die technischen Befunde an den umstrittenen belgischen Reaktoren Tihange-2 und Doel-3 gehen.

Studie: Private Neuwagenkäufer meiden Diesel

DUISBURG/FRANKFURT - Deutsche Neuwagenkäufer greifen immer seltener zu Dieselmodellen. Nach einer Untersuchung des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen betrug im April der Anteil an Diesel-Fahrzeugen bei Privatkäufen nur noch 23,8 Prozent. Das sei der niedrigste Wert seit dem Auslaufen der Abwrackprämie, mit deren Hilfe 2009 vor allem benzingetriebene Kleinwagen auf den Markt gebracht worden waren.

'Spiegel': Koalition will Betriebsrenten-Reform retten

BERLIN - Die Koalition will ihre geplante Betriebsrentenreform retten. Das Ziel des derzeit im Bundestag beratenen Gesetzentwurfs ist es, dass mehr Arbeitnehmer vor allem in kleinen Unternehmen und mit niedrigen Löhnen von Betriebsrenten profitieren. Das soll durch höhere Förderung und den Wegfall von Rentengarantien erreicht werden.

Weitere Meldungen - Einzelhandel will mehr verkaufsoffene Sonntage - Air Berlin widerspricht Aeroground: Probleme in Tegel nicht gelöst - JadeWeserPort hofft auf neuen Schwung durch Frachter aus Fernost - Bauern können nicht mit weiter steigenden Milchpreisen rechnen - ROUNDUP: Einige Telefonhäuschen trotzen noch Handy, WhatsApp & Co.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/zb/she

AXC0055 2017-05-14/20:35