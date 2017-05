Straubing (ots) - Der Schulz-Effekt, sofern es diesen je gegeben haben sollte, ist völlig dahin. Spitzenkandidat Martin Schulz musste die dritte Wahlniederlage der SPD in Folge kommentieren - unabhängig davon, wie die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen oder auch in Schleswig-Holstein ausgehen mag: Nicht einmal in seinem Heimatland stach der Schulz-Trumpf. Ist er womöglich doch der falsche Kandidat? Für die Bundestagswahl im September sind die Vorzeichen damit klar. Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel kann wohl damit rechnen, ihr Amt zu behalten. Die SPD kommt nach derzeitigem Stand bestenfalls wieder als Juniorpartner einer großen Koalition infrage. Und selbst Schwarz-Gelb rückt nun wieder in greifbare Nähe. Es gibt also wieder Alternativen zur großen Koalition. Die einzige realistische Machtoption der SPD, nämlich Rot-Rot-Grün, verliert dagegen immer mehr an Boden.



