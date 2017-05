Willkommen bei der Aktien Trophy 2017 http://www.aktientrophy.at . Hier ein wenig Statistik und diverse Formkurven-Spiele zu den 16 Duellen in Runde 1. Die Frage ist stets die Gleiche: Welcher Titel wird in der kommenden Woche die bessere Performance erzielen? Empfehlungen gibt es nicht, nur Statistik. Die Taktiken der Mitspieler werden verschieden sein, wie an der Börse. Während der eine auf Fallen Angels setzt, werden andere "wenns läuft, dann läufts" sagen und auf die Gewinner setzen. Vorab: Der Wiener Leitindex ATX liegt seit Jahresbeginn um 17,71% im Plus. Es gab bisher 59 Gewinntage und 32 Verlusttage .Auf das Jahreshoch fehlen 0,13%, vom Low ist man 17,71% entfernt.Der statistisch beste Wochentag 2017 ist der Mittwoch mit 0,39%, der schwächste...

