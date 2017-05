Gipfelsturm auf dem Frankfurter Börsenparkett: Gleich dreimal - am Montag, am Dienstag sowie schließlich am Freitag - konnte der DAX in der vergangenen Woche auf Schlusskursbasis ein neues Allzeit-Hoch erklimmen. Nach der zweijährigen Durststrecke seit den Bestmarken vom Frühjahr 2015 stehen damit für dieses Jahr schon zehn Index-Rekorde zu Buche. Angesichts dieser Dynamik scheint es nur noch eine Sache von Tage, bis der DAX in die bloß noch gut 200 Zähler entfernte 13.000er Region vorstößt. Performance-Index trübt Blick auf die Kurse Doch Bergsteiger wissen: Je weiter es nach oben geht, umso dünner wird die Luft. Und in der Tat gibt es keinen Grund, die Champagnerkorken knallen zu lassen. Die jüngsten...

