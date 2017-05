Nach der Wahlpleite leert sich das Quartier Boheme in der Düsseldorfer Altstadt zügig. Es gibt für die Genossen nichts zu feiern. Ganz in der Nähe ist das anders: Bei CDU und FDP bejubeln die Anhänger ihre Kandidaten.

Die letzten Sekunden bis zur kollektiven Ekstase zählen die Gäste auf der CDU-Wahlparty gemeinsam runter. Als im Fernsehen um 18 Uhr die ersten Prognosen präsentiert werden, kommt aus der Menge im Garten der Düsseldorfer Parteizentrale erst ein Aufschrei, dann enthemmter Jubel, der schließlich in die Sprechchöre "Armin Laschet, Ministerpräsident" übergehen. 34,3 Prozent für die CDU, nur 30,6 für die SPD - das Wahlergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kommt einem Erdbeben gleich.

Auf der SPD-Wahlparty im Quartier Boheme in der Düsseldorfer Altstadt herrscht hingegen betrübte Stille, als die erste Prognose über die Leinwand flimmern: 30,6 Prozent. Das ist das bislang schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Gäste hatten sich auf ein knappes Ergebnis eingestellt, mit einer solchen Klatsche hatte niemand gerechnet. Fassungslos fassen sich einige an die Stirn, schütteln den Kopf.

Noch im März hatte alles auf einen satten Wahlsieg der SPD hingedeutet. Teilweise lagen die Sozialdemokraten 14 Prozentpunkte vor der CDU - auch dank des Schulz-Effekts, welcher der NRW-SPD einen deutlichen Zuwachs in den Umfragen bescherte. Doch in dem gleichen Maß wie der Schulz-Effekt verpuffte, holten Laschet und die nordrhein-westfälische CDU wieder auf.

Als Hannelore Kraft den Saal betritt, drehen sich die Gesichter zu ihr um. Gefolgt von einem Tross an Kamerateams geht sie auf die Bühne. Sie reißt sich sichtlich zusammen, redet in kurzen Sätzen. Kraft bedankt sich für den guten Wahlkampf, dann kündigt sie ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende an. Sie übernehme damit die Verantwortung für die schwere Niederlage der SPD. Zwei Minuten, der Applaus ist noch nicht verstummt, da ist Hannelore Kraft schon wieder weg.

Bei der CDU muss Armin Laschet den Jubel und die "Armin, Armin"-Rufe erst mal abklingen lassen, ehe er zu Wort kommen darf. "Heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen", sagt Laschet schließlich und dankt den Wahlkämpfern. Rot-Grün ist abgewählt, die CDU ist die stärkste Fraktion. Was kann er mehr wollen? Alle Wahlziele sind erreicht.

