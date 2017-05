Bonn/Düsseldorf (ots) - Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sieht in dem Wahlerfolg der CDU in NRW Rückenwind für die Bundestagswahl. "Das Bild vom 1:2 hat Herr Schulz kreiert nach der Niederlage im Saarland. Insofern ist es jetzt seine Lesart, dass es 3:0 für uns steht", sagte der CDU-Politiker dem Sender phoenix am Sonntag in Düsseldorf im Hinblick auf die letzten drei gewonnenen Landtagswahlen. Das stärke die Moral in der Partei und die Freude auf den nächsten Wahlkampf. "Wir sind davon überzeugt, dass wir in einer guten Verfassung, mit einer sehr erfolgreichen Bundespolitik, mit einer sehr geschätzten Bundeskanzlerin Angela Merkel und einem keinesfalls besonders strahlend dastehenden Herausforderer Martin Schulz in die nächsten Wochen gehen werden."



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de