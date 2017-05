Bonn (ots) - Der NRW-Landesvorsitzende der AfD, Marcus Pretzell, hat sich über den Einzug seiner Partei in den NRW-Landtag gefreut. "Wir haben in NRW ein respektables Ergebnis erzielt und damit für die Bundestagswahl einen guten Startschuss gesetzt", so Pretzell im Fernsehsender phoenix (Sonntag, 14. Mai). Pretzell fügte hinzu: "Wir haben vor einigen Monaten, zum Teil noch in den letzten Umfragen vor einigen Wochen noch andere Ergebnisse gehabt. Das haben wir sicherlich insgesamt als Partei uns auch selbst zuzuschreiben." Dennoch sei man in den NRW-Landtag eingezogen.



Der NRW-AfD-Landesvorsitzende sah jedoch die Chance, das NRW-Ergebnis als Startschuss für den Bund zu nehmen. "Nach den beiden doch sehr schwierigen Wahlen, die wir im Saarland und in Schleswig-Holstein hatten, die für uns mit einem sehr knappen Ergebnis zu Ende gingen, ist das vielleicht gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl der Trend wieder nach oben", meinte Pretzell.



