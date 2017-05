Das Gesundheitssystem im Jemen ist durch den Bürgerkrieg so sehr geschwächt, dass das Land die Ausbreitung von Cholera nicht in den Griff bekommt. In der Hautstadt Sanaa wurde deshalb nun der Notstand erklärt.

Nach dem Ausbruch der Cholera haben die Behörden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa den Notstand erklärt. Das Gesundheitsministerium rief am Sonntag humanitäre Hilfsorganisationen auf, dem Land bei der Eindämmung der Epidemie zu helfen und eine "noch nie dagewesene Katastrophe" abzuwenden.

Das von rund zwei Jahren ...

