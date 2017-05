Düsseldorf (ots) - CDU und SPD wollen auch gesetzliche Konsequenzen aus dem weitreichenden Cyber-Angriff vom Wochenende ziehen. "Wir sollten die Produkthaftung ausweiten, um Hersteller zu regelmäßigen Updates und Produkten mit erhöhter Sicherheit zu zwingen", sagte der SPD-IT-Experte Lars Klingbeil der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Die Cyber-Attacke sei der "nächste Warnschuss" gewesen. Nun müsse der große Investitionsstau bei sicherer IT-Infrastruktur angegangen werden. Zuvor hatte bereits Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Nachbesserungen am IT-Sicherheitsgesetz verlangt.



