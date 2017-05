Seit letztem Monat ist der Präsident der Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters Union (Ägäischer Verband der Obst- und Gemüseexporteure), Riza Seyyar, in Gesprächen mit der Fluglinie Turkish Airlines, um regelmäßige Frachtflüge für Obst und Gemüse zu dem Golf, nach Europa und in den Nahen Osten aufzubauen, so berichtete das Journal...

