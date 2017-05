Am Montag, dem 1. Mai, hat der International Bremia Evaluation Board for the EU (IBEB-EU, Internationaler Bremia-Bewertungsrat für die EU) offiziell eine neue Form von Bremia 33 gekennzeichnet, die auch als neuer dunkler (falscher) Mehltau bei Salat bekannt ist. Bejo ist froh bekannt zu geben, dass mit nur ein paar Ausnahmen all seine Salatsorten mit Resistenz gegen BL16-32 auch gegen Bremia...

