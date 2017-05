Die Gäste bei Anne Will redeten oft durcheinander, doch sie machten sie: Die Parteienlandschaft hierzulande ist bunt und kompliziert geworden. Ein Grünen-Veteran dürfte die Zahl seiner Fans weiter reduziert haben.

Für die Fernsehberichterstattung am Sonntagabend verlief die Wahlstimmen-Auszählung ideal: Als nach dem Krimi Anne Wills Talkshow startete, war noch immer ungewiss, ob die Linke in den Düsseldorfer Landtag einzieht und welche Koalitionen überhaupt möglich sind. Insofern war es spannender als üblich, den Aussagen der Fernseh-Routiniers zuzuhören.

Manuela Schwesig, Bundesfamilienministerin von der SPD, wiederholte mit "Herzkammer", "bitterer Abend", "starke Frau" (als Lob für die zurückgetretene Hannelore Kraft) und "Wutbürgerwahlkampf" (als Vorwurf an die CDU) erst einmal alle Formulierungen, die auch schon andere SPD-Vertreter im Laufe des Wahlabends von sich gegeben hatten. Dass Landtagswahlen keine Bundestagswahlen sind, sagte sie ebenfalls - und rief für den heutigen Montag die Eröffnung des Bundestagswahlkampfs aus.

Und tatsächlich wurden in der Runde, in der drei ältere Haudegen der CDU, der Grünen und der FDP, aber keine Vertreter der AfD und der Linken saßen, bereits erste neue Bundestagswahlkampf-Strategien deutlich.

Grünen-Veteran Jürgen Trittin machte - nicht ohne sich im Grünen-Wahlerfolg vom vorangegangenen Sonntag in Schleswig-Holstein zu sonnen - in der Bildungspolitik "offensichtlich" begangene "politische Fehler" für den Misserfolg seiner Partei in Nordrhein-Westfalen verantwortlich.

Gern gab der ebenfalls eingeladene "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo weitere Ausblicke: SPD-Kanzlerkandidat Schulz könnte im September "dramatisch abschmieren", sagte der Journalist. Unter anderem erklärte er das damit, dass die ...

