Der Hackerangriff auf Computersysteme in mehr als 150 Ländern verunsichert zu Wochenbeginn die Anleger an den Börsen in Fernost. Auch Nordkoreas jüngster Raketentest sorgt für Zurückhaltung. Der Nikkei gibt leicht nach.

Der weltweite Hackerangriff auf Computersysteme und der erneute Raketentest Nordkoreas haben am Montag für Verunsicherung an den asiatischen Börsen gesorgt. Anleger hielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...