MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Eurovision Song Contest:

"Zweifellos ist Levina eine sehr sympathische, talentierte Sängerin. Doch das allein reicht nicht, um bei einem Wettbewerb wie dem Eurovision Song Contest halbwegs erfolgreich abzuschneiden. Dafür braucht es auch einen überzeugenden Song, der dem Zuschauer länger im Ohr bleibt. Doch den hatte Levina nicht, ihr Lied war 0815. Dem Nachwuchstalent ist hier kein Vorwurf zu machen. Es war die ARD, die schlechte Songs erst kreieren ließ. Im Vorausscheid mussten die Deutschen unter schlechten Beiträgen wählen und Levina musste am Ende in Kiew retten, was noch zu retten war: den vorletzten Platz. Vielleicht sollten die deutschen Künstler künftig lieber selbst entscheiden, mit welchem Beitrag sie sich bewerben wollen. Und es wäre auch nicht schlecht, bei Stefan Raab mal anzufragen, ob er sein Rentner-Dasein nicht noch einmal aufschieben will. Ein Gutes hatte das diesjährige ESC-Ergebnis: Es zeigt, wie der Portugiese sagte, dass Musik nicht austauschbar sein sollte."/yyzz/DP/she

