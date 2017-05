FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Nordkorea:

"Es fällt nicht schwer, den Test als das zu erkennen, was er ist: ein Schlag ins Gesicht des Hoffnungsträgers aus Seoul. Er hatte in seiner Antrittsrede erklärt, die auf Entspannung gerichtete sogenannte Sonnenscheinpolitik fortzusetzen. Pjöngjang setzt stattdessen lieber auf Drohungen. Dass er damit vor allem sein eigenes Volk trifft, scheint Staatschef Kim Jong Un kalt zu lassen. Die USA haben schon verschärfte Sanktionen angedroht. Ganz abgesehen davon ist es für Kim wirtschaftlich gefährlich, sich mit dem größten Handelspartner China anzulegen. Kim hofft in seinem Streben nach dem Atommacht-Status ganz offensichtlich darauf, dass die Welt stillhalten wird, weil ein Angriff auf Pjöngjang einen verheerenden Schlag des Nordens auf Südkorea nach sich zöge."/yyzz/DP/she

