HAMBURG (dpa-AFX) - Die "MOL Triumph", eines der größten Containerschiffe der Welt, wird am Montag (22.00 Uhr) in den Hamburger Hafen einlaufen. Das 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff der japanischen Reederei Mitsui O.S.K. Lines (MOL) kann bis zu 20 170 Standardcontainer (TEU) transportieren. Es ist damit das erste Schiff jenseits der 20 000-TEU-Marke im Hafen. Weil der Frachter zu hoch ist, um die Köhlbrandbrücke zu passieren, werden die Container am HHLA-Terminal Burchardkai statt in Altenwerder umgeschlagen.

Die "MOL Triumph" wurde am 15. März bei der Bauwerft Samsung Heavy Industries in Südkorea getauft und am 27. März an den Eigentümer übergeben. Sie befindet sich auf ihrer Jungfernfahrt und wird künftig regelmäßig im Hamburger Hafen zu Gast sein. Das Schiff fährt im Rahmen der Reederallianz "THE Alliance" im Liniendienst zwischen China und Europa. Am Montag kommt sie aus Southampton und verlässt den Hafen am Donnerstag in Richtung Rotterdam und Le Havre. Während der Liegezeit in Hamburg werden rund 14 500 TEU gelöscht und geladen./egi/DP/zb

