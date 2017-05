HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui nennt am Montag Details zur Entwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/2017. Schon im Februar hatte Tui angekündigt, trotz politischer Krisen in vielen Urlaubsgebieten seine Expansion vorantreiben zu wollen.

Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember stand unter dem Strich ein saisontypischer Verlust von knapp 118 Millionen Euro - ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog auf vergleichbarer Basis um gut zwei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an.

Reiseveranstalter schreiben im Winter in der Regel rote Zahlen. Ihre Gewinne fahren sie in der Hauptreisezeit im Sommer ein. Dafür sieht es bei Tui schon gut aus: Früheren Angaben zufolge lief das Sommergeschäft für 2017 gut an.

In den kommenden Jahren will Tui neue Kundengruppen in Asien sowie in Ländern gewinnen, die selbst bisher vor allem als Urlaubsziele gelten. Im Magen liegen dürfte dem Vorstand allerdings noch der Ärger um massenhafte Flugausfälle bei der deutschen Tuifly im vergangenen Oktober. Dass sich Piloten und Flugbegleiter tagelang reihenweise krank meldeten, kostete Tui 22 Millionen Euro./tst/DP/she

