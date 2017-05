PEKING (dpa-AFX) - Die zweitägige Gipfelkonferenz zur "Neuen Seidenstraße" geht am Montag in Peking zu Ende. Auf dem Treffen hatte China mehr als 100 Milliarden Euro Finanzhilfen für neue Wirtschaftskorridore in Aussicht gestellt, die Asien, Afrika und Europa entlang der antiken Handelswege besser an China anbinden sollen. Es geht um Investitionen in Häfen, Straßen, Zugverbindungen und andere Infrastrukturprojekte.

Das Treffen von Vertretern aus mehr als 100 Ländern, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin und 28 andere Staats- und Regierungschefs, geht mit mehreren gemeinsamen Erklärungen zu Ende. Allerdings wollen die EU-Mitglieder ein Papier zum Handelsdialog nicht mittragen. China hatte sich bislang geweigert, europäische Anliegen wie gerechte Wettbewerbsbedingungen, freien Handel und internationale Sozial- und Umweltstandards darin aufzunehmen./lw/DP/she

