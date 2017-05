LONDON (dpa-AFX) - Der millionenschwere Finanzdeal der Leipziger Wasserwerke beschäftigt erneut die Justiz. Am Montag (10.30 Uhr) beginnt in London am Court of Appeal eine Berufungsverhandlung in dem Rechtsstreit zwischen der Großbank UBS und der Stadt Leipzig. Die UBS verlangt von den Wasserwerken eine Haftung über rund 350 Millionen Euro für geplatzte Kreditversicherungsdeals. Die ebenso riskanten wie unüberschaubaren Geschäfte war ein früherer KWL-Geschäftsführer 2006 und 2007 geheim und an allen Gremien vorbei eingegangen. Ein erster Prozess war zugunsten der Stadt ausgegangen, die UBS setzte jedoch eine Berufung durch. Voraussichtlich werden in London drei Richter zwei Wochen lang täglich über die Berufung verhandeln./fu/DP/zb

