UNIWHEELS Holdings (Malta) Ltd. macht Aktienangebot für 61% seiner im Umlauf befindlichen Aktien

Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), der größte Hersteller von Aluminiumrädern für leichte Fahrzeuge in Nordamerika, hat heute wiederholt, dass die Zeichnungsfrist für öffentliche Aktionäre von UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS"), ihre Aktien anzubieten, am Montag, den 22. Mai 2017 abläuft.

Am 11. Mai 2017 gab die UNIWHEELS Holdings (Malta) Ltd. ("UHM") bekannt, dass sie ihre Aktien in dem von Superior Industries International bekanntgegebenen Übernahmeangebot für einen Barverkaufspreis von 226,5zl anbietet, was einem Preisnachlass von 4 % im Vergleich zum Angebotspreis der öffentlichen Ausschreibung von 236,07zl entspricht. Ferner hat der Vorstand von UNIWHEELS in seiner begründeten Stellungnahme seine Unterstützung des Übernahmeangebots von Superior angezeigt, welche auch ein unabhängiges Gutachten von Ludwig Co enthielt, demzufolge der Angebotspreis der öffentlichen Ausschreibung den fairen Marktwert von UNIWHEELS widerspiegelte.

Don Stebbins, President und Chief Executive Officer von Superior Industries sagte dazu: "Ich freue mich, bestätigen zu können, dass UHM seine Mehrheitsbeteiligung an UNIWHEELS angeboten hat. Wir sind der Meinung, dass der von UHM erhaltene Preis unterstreicht, dass das bekanntgegebene Ausschreibungsangebot an die öffentlichen Aktionäre von UNIWHEELS einen vollständigen und fairen Wert widerspiegelt und möchten alle öffentlichen Aktionäre von UNIWHEELS auffordern, ihre Aktien vor Ende der Zeichnungsfrist anzubieten.

Wie bereits bekanntgegeben, legte UHM im Oktober 2016 Pläne offen, strategische Alternativen für den Verkauf von UNIWHEELS zu verfolgen. Nach einer umfassenden Analyse der strategischen Alternativen des Besitzes von UNIWHEELS durch UHM nahm UHM das Angebot von Superior Industries zum Erwerb seiner Aktien zu einem Preis von 226,50 Zloty pro Aktie an, da man der Meinung war, dass dieses Angebot den besten Wert für UHM als Aktionäre bieten würde. Dieser Wert wurde von Fachberatern von UHM, UNIWHEELS und Superior ausgewertet und wurde weiter durch einen von Lazard, einem führenden Investment Banker, der in beratender Funktion für UHM tätig war, ausgeführten, vom Wettbewerb bestimmten Verkaufsprozess untermauert. UHMs Ausschreibung von 61,3% seines Besitzes am 11. Mai 2017 unterstreicht sein Vertrauen in den Wert des Angebots von Superior.

Über Superior Industries

Superior mit Hauptsitz in Southfield im US-Staat Michigan ist der größte Hersteller von Aluminiumrädern für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in Nordamerika. Über seine Einrichtungen in den USA und in Mexiko beliefert das Unternehmen den Erstausrüstermarkt mit Aluminiumrädern. Zu den Hauptkunden zählen BMW, FCA, Ford, General Motors, Mazda, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota und Volkswagen. Superior ist an der New Yorker Börse notiert und ist Teil der Standard Poor's Small Cap 600 und Russell 2000 Indizes. Weitere Informationen finden Sie unter www.supind.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170514005063/de/

Contacts:

Superior Industries International, Inc.

Investor Relations:

Troy Ford, 248-234-7104

www.supind.com

oder

Clermont Partners

Victoria Sivrais, 312-690-6004

vsivrais@clermontpartners.com