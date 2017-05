Kalifornien steckt mal wieder im Rausch. Die Legalisierung von Cannabis versetzt viele in Ekstase. Doch auf Boom folgt meist Bust.

Kalifornien und Rausch gehören zusammen wie Hippies und Blumen im Haar. Schon die Entstehungsgeschichte fängt mit einem Begeisterungstaumel an: Damals berauschte das Gold Millionen von Menschen, gen Westen zu ziehen. Heute fiebern hier die Gesellschafter und Investoren von Internetunternehmen dem Tag entgegen, an dem ihre Investitionen hoffentlich mit Milliardenauszahlungen belohnt werden. Noch immer landen täglich Menschen in San Francisco mit der Hoffnung im Gepäck, das nächste Google großzuziehen. Und dann sind da noch die echten Rauschmittel: Kalifornien ist das größte amerikanische Weinanbaugebiet. Die edelsten Appellationen befinden sich nördlich vom Silicon Valley im Napa und Sonoma County, mit dem Tesla in gut zwei Stunden und ganz ohne Batterieauftanken erreichbar. Und nun folgt der Hanf.

Das Salinas-Tal, südlich von der Hightechmetropole San José, galt bis vor Kurzem als die Salatschüssel Amerikas. Doch seit die kalifornischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...