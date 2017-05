Snap: Hoch geflogen und abgestürzt - was jetzt?

Snapchat ist eine der populärsten Apps bei der jungen Generation. Haben Sie noch nie gehört? Es handelt sich dabei um eine Social Media-Anwendung, welche die darüber geteilten Kommunikationsinhalte, also Bilder oder Videos, nach kurzer Zeit wieder löschen lässt. Das Unternehmen ist seit kurzem an der Börse. Anleger fragen sich warum.

Schaut man auf die Nutzerzahlen, kann man ein Stück weit verstehen, warum Snap Inc. (WKN: A2DLMS / ISIN: US83304A1060) so erfolgreich an die Börse ging. Die Wachstumsraten sind beeindruckend. Aber: Im Vergleich zur Konkurrenz von Twitter (WKN: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026) oder viel wichtiger Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) auch nicht überragend.

Noch ernüchternder fällt die Einschätzung beim Blick auf die operativen Erfolge von Snap aus:

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Den vollständigen Artikel lesen ...