Drei Landtagswahlen, drei Mal strahlende Gesichter bei der CDU: Auch nach der NRW-Wahl kann Angela Merkel einen Helden aus den eigenen Reihen feiern. Bei der SPD herrscht dagegen Ratlosigkeit und Entsetzen.

Mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU den wichtigsten Stimmungstest vor der Bundestagswahl gewonnen. Sie kann mit der wiedererstarkten FDP die abgewählte rot-grüne Landesregierung ablösen. Die SPD fuhr am Sonntag in ihrem Stammland ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat umgehend von allen Parteiämtern zurück. "Wir haben eine krachende Niederlage hinnehmen müssen", gestand SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz ein. Die CDU sieht sich im Aufwind für die Bundestagswahl im Herbst. Die Grünen flogen aus der Regierung, schafften aber den Wiedereinzug ...

