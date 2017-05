PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Industrieproduktion im April deutlich langsamer gestiegen als noch im März. Der Ausstoß der Industrieunternehmen sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Montag in Peking mit. Damit fiel das Wachstum geringer aus als Experten erwartet hatten. Diese rechneten zwar damit, dass wegen der Versuche der Regierung, das Wachstum abzukühlen, sich das Wachstumstempo verlangsamen wird. Sie gingen jedoch von einem Anstieg von 7,0 Prozent aus./zb/das

