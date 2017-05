Cyber-Erpressungsangriffe könnten nach Ansicht eines Microsoft-Vertreters eingedämmt werden, wenn Regierungen Sicherheitslücken an Software-Konzerne melden würden. Der Schaden durch die Attacke dürfte indes zunehmen.

Nach der Ransomware-Attacke hat der leitende Anwalt von Microsoft teilweise die US-Regierung für den Angriff verantwortlich gemacht. Amerikanische Geheimdienste wie CIA und NSA hätten Softwarecodes, die von Hackern genutzt werden können, "gehortet", klagte Brad Smith am Sonntag in einem Blogeintrag des Unternehmens. Er forderte Regierungen auf, entdeckte Sicherheitslücken an Softwareunternehmen zu melden anstatt sie zu horten, zu verkaufen oder auszunutzen. In seinem Blogeintrag verglich er den Cyber-Erpressungsangriff mit einem theoretischen Angriff auf das US-Militär. Ein gleichbedeutendes Szenario sei, wenn den Streitkräften einige Tomahawk-Marschflugkörper gestohlen worden wären.

Europol und das britische Zentrum für Cybersicherheit warnten indes, dass die Auswirkungen der Ransomware-Attacke am Freitag noch deutlich größer werden könnten. Das Zentrum NCSC sprach von einer "bedeutenden ...

